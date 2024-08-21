Эстонская православная церковь убрала упоминание о московском патриархате из своего устава

На второй сессии собора Эстонской православной церкви (ЭПЦ МП) принята новая редакция устава, в которой убрано упоминание о московском патриархате. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Основной задачей сессии было утвердить пути достижения большей административной самостоятельности ЭПЦ с учетом достигнутых договоренностей в переговорах с Эстонским государством, - сообщается на официальном сайте церкви.

Детали

Собор принял новую редакцию устава церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских.

Также со ссылкой на Томос 1993 года, выданный патриархом алексием II, было изменено название церкви. Теперь это Эстонская православная церковь (ЭПЦ), - говорится в сообщении.

Отмечается, что Собор одобрил деятельность Синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность, что православным в Эстонии удастся найти "пути и средства лечения раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия".

В Чехии Сенат призвал расследовать влияние рф на православные церкви в стране

Собор постановил продолжить свою деятельность для полноценного участия в решении кризисных проблем, поручив Синоду ЭПЦ определить проведение следующей сессии в установленное время.

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии участвовал в заседании Собора удаленно.

Дополнение

Издание отмечает, что в конце июля, представители ЭПЦ МП и МВД Эстонии согласовали дальнейшие шаги по снижению и ликвидации влияния московского патриархата на церковь. ЭПЦ МП представила свое видение процесса отделения от москвы в два этапа. На первом предполагалось изменить устав, а на втором - начать консультации с Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ) для поиска возможностей для объединения в будущем всех православных Эстонии под единой церковью.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф. Закон вступит в силу через 30 дней, но у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.