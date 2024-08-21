Эстонская православная церковь убрала упоминание о московском патриархате из своего устава

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

  •  35630 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

  •  77886 просмотра
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  42835 просмотра
Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

  •  81620 просмотра
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  42345 просмотра
публикации
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  111112 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  167404 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  285637 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  269463 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  317388 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  42835 просмотра
Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

Disney отменил приквел "Звездных войн" "Аколит"

  •  102194 просмотра
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  101184 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

19 августа 2024, 14:52  •  99622 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  114597 просмотра
Актуальное
Эстонская православная церковь убрала упоминание о московском патриархате из своего устава

Эстонская православная церковь убрала упоминание о московском патриархате из своего устава

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 22:52  •  975 просмотра

Read in English

Собор ЭПЦ принял новую редакцию устава, убрав упоминание о московском патриархате. Церковь изменила название на "Эстонская православная церковь" и закрепила самостоятельность в церковных делах.

На второй сессии собора Эстонской православной церкви (ЭПЦ МП) принята новая редакция устава, в которой убрано упоминание о московском патриархате. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Основной задачей сессии было утвердить пути достижения большей административной самостоятельности ЭПЦ с учетом достигнутых договоренностей в переговорах с Эстонским государством,

- сообщается на официальном сайте церкви.

Детали

Собор принял новую редакцию устава церкви, в которой закрепляется самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских.

Также со ссылкой на Томос 1993 года, выданный патриархом алексием II, было изменено название церкви. Теперь это Эстонская православная церковь (ЭПЦ),

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Собор одобрил деятельность Синода в переговорном процессе с государством и выразил уверенность, что православным в Эстонии удастся найти "пути и средства лечения раскола на основе каноничности, взаимного уважения и равноправия".

В Чехии Сенат призвал расследовать влияние рф на православные церкви в стране20 августа 2024, 17:08 • 11528 просмотров

Собор постановил продолжить свою деятельность для полноценного участия в решении кризисных проблем, поручив Синоду ЭПЦ определить проведение следующей сессии в установленное время.

Митрополит Таллиннский и всея Эстонии участвовал в заседании Собора удаленно.

Дополнение

Издание отмечает, что в конце июля, представители ЭПЦ МП и МВД Эстонии согласовали дальнейшие шаги по снижению и ликвидации влияния московского патриархата на церковь. ЭПЦ МП представила свое видение процесса отделения от москвы в два этапа. На первом предполагалось изменить устав, а на втором - начать консультации с Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ) для поиска возможностей для объединения в будущем всех православных Эстонии под единой церковью.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф. Закон вступит в силу через 30 дней, но у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
Эксклюзив
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
  •  57797 просмотра

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Эксклюзив
Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики
  •  61261 просмотра

Экономист объяснил, в чем сложность введения специальной соцвыплаты, которую предлагает Минсоцполитики

Эксклюзив
Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?
  •  78238 просмотра

Правосудие на паузе: почему ГБР не выполняет решение суда о признании потерпевших?

Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  100879 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  101055 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
19 августа 2024, 17:19  •  113177 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
19 августа 2024, 14:00  •  112695 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
19 августа 2024, 12:52  •  113627 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
19 августа 2024, 12:36  •  104405 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  89714 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Популярные

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  42345 просмотра
Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

Политолог: партия Порошенко не должна превращать ратификацию Римского статута в политические игрища

  •  81620 просмотра
Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

Ученые сделали удивительное открытие, анализируя Туринскую плащаницу

  •  42835 просмотра
Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

Кулеба обсудил с главой МИД Нидерландов поставки Украине F-16 и усиление ПВО

  •  77886 просмотра
ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

ВСУ контролирует 1263 кв. км в курской области и 93 населенных пункта - Сырский

  •  35630 просмотра

Публикации

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

  •  111112 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  167404 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  285637 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  269463 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  317388 просмотра

Война

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  6319 просмотра
В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

  •  12898 просмотра
Войска рф обстреляли Томину Балку на Херсонщине, ранена женщина

Войска рф обстреляли Томину Балку на Херсонщине, ранена женщина

  •  16020 просмотра
На фронте состоялось 153 боевых столкновения: ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной - Генштаб

На фронте состоялось 153 боевых столкновения: ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной - Генштаб

  •  16879 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  22037 просмотра

политика

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  6319 просмотра
"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

  •  26732 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  33841 просмотра
Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

  •  32979 просмотра
Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

  •  32223 просмотра

Война

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  6319 просмотра
В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

В Покровской МВА объяснили слова о "двух неделях на эвакуацию для местных жителей"

  •  12898 просмотра
Войска рф обстреляли Томину Балку на Херсонщине, ранена женщина

Войска рф обстреляли Томину Балку на Херсонщине, ранена женщина

  •  16020 просмотра
На фронте состоялось 153 боевых столкновения: ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной - Генштаб

На фронте состоялось 153 боевых столкновения: ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной - Генштаб

  •  16879 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  22037 просмотра

политика

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

рф перемещает "небольшое количество сил" в курскую область - Пентагон

  •  6319 просмотра
"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

"Крымская платформа" состоится в сентябре. Президент Грузии уже получила приглашение

  •  26732 просмотра
В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

В Румынии обнаружили фрагменты беспилотника. Вероятно, российского

  •  33841 просмотра
Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

Следующее заседание «Рамштайн» состоится 6 сентября - СМИ

  •  32979 просмотра
Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

Зеленский поручил найти решение для обеспечения укрытиями образовательных учреждений в неприфронтовых регионах

  •  32223 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  28461 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  109523 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  107909 просмотра

Экономика

Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

Украина активно готовится к отопительному сезону: что будет с ценой на газ

  •  10489 просмотра
Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие

  •  16136 просмотра
Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

Шмыгаль об инвентаризации сельскохозяйственных угодий: 23% земель до сих пор не внесены в кадастр

  •  42345 просмотра
В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами

В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами

  •  25225 просмотра
Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса
Эксклюзив

  •  57797 просмотра

Киев

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  22037 просмотра
В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше

В Киеве растет количество тяжелых больных коронавирусом: пациентов среди детей становится все больше

  •  15608 просмотра
КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

КГГА призывает полицию не пропускать грузовики на аварийный мост Патона

  •  18169 просмотра
В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  26110 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  114880 просмотра