В Чехии Сенат призвал расследовать влияние рф на православные церкви в стране

Комитет чешского Сената по вопросам безопасности призвал власти поручить спецслужбам расследовать, как россия может использовать православные церкви в стране для операций влияния. Об этом пишет ČTK, передает УНН.

Детали

Председатель профильного комитета Сената Чехии Павел Фишер отметил, что Русская православная церковь в Чехии является ответвлением РПЦ Московского патриархата, которую возглавляет патриарх Кирилл - против него чешское правительство ввело санкции из-за оправдания агрессии рф.

По мнению комитета, правительство должно поручить министру внутренних дел Чехии Виту Ракушану расследовать возможную преступную деятельность членов РПЦ и Православной церкви Чешских земель.

Свобода вероисповедания и объединений не должна использоваться для незаконного влияния со стороны враждебного иностранного государства - констатировал Фишер.

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Отмечается также, что в Чехии действует Православная церковь Чешских земель и Словакии, независимая от РПЦ и вторая по количеству верующих.

Однако комитет Сената Чехии допускает, она попала под влияние «лиц, связанных с российскими силовыми структурами».

Обстоятельства, при которых состоялось собрание этой церкви 27 июня этого года в церкви святых Кирилла и Мефодия на улице Ресслова в Праге, могут вызвать беспокойство относительно ее легитимности в связи с выборами ее руководителей и распоряжением ее имуществом - заявил председатель профильного комитета Сената Чехии.

Напомним,

Верховная Рада Украины приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф. Закон вступит в силу через 30 дней, но у общин УПЦ МП будет 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ.