Папа Франциск та Президент Всесвітньої Лютеранської Федерації підписали спільну декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Наприкінці екуменічного богослуження, що відбулося 31 жовтня 2016 р. в лютеранському катедральному соборі в Лунді, Швеція, Папа Франциск та єпископ Муніб Юнан, Президент Всесвітньої Лютеранської Федерації, підписали спільну декларацію, передає УНН з посиланням на Радіо Ватикану.
"Цією Спільною Декларацією висловлюємо радісну вдячність Богові за ці хвилини спільної молитви в катедральному соборі Лунду, якою розпочинаємо рік, в якому відзначаємо п’ятсотріччя Реформації. П’ятдесят років постійного і плідного екуменічного діалогу між католиками і лютеранами допомогли нам подолати багато відмінностей і поглибити зрозуміння та довір’я між нами. Одночасно, ми наблизилися одні до одних через спільне служіння ближньому, часто в обставинах страждання й переслідування. Через діалог і спільне свідчення ми вже не чужі одні одним. Більше того, ми навчилися, що те, що нас єднає, є більшим від того, що розділяє", - йдеться в тексті декларації.