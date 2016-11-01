Папа Франциск и Президент Всемирной Лютеранской Федерации подписали совместную декларацию

"Этой Общей Декларацией выражаем радостную благодарность Богу за эти минуты совместной молитвы в кафедральном соборе Лунду, которой начинаем год, в котором отмечаем 500-летие Реформации. Пятьдесят лет постоянного и плодотворного экуменического диалога между католиками и лютеранами помогли нам преодолеть много различий и углубить понимание и доверие между нами. Одновременно, мы приблизились друг к другу через совместное служение ближнему, часто в обстоятельствах страдания и преследования. Через диалог и совместное свидетельство мы уже не чужие друг другу. Более того, мы научились, что то, что нас объединяет, является большим чем то, что разделяет", - говорится в тексте декларации.