Пандемія: загальна кількість жертв COVID-19 у Москві сягнула 4 446 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Кількість смертей через коронавірус зросла в Москві за добу на 12. Про це повідомили в середу в оперативному штабі з контролю і моніторингу ситуації з коронавірусом, інформує УНН.
“У Москві померли 12 пацієнтів, у всіх був підтверджений діагноз „пневмонія“ і отримано позитивний результат тестів на коронавірусну інфекцію”, — повідомили в штабі.
Всього за час пандемії в столиці РФ померли 4 446 осіб, у яких був підтверджений коронавірус.
У Москві ситуація щодо коронавірусу, яка була найскладнішою в Росії, значно покращилася. Всього в місті виявлено 239 986 випадків зараження, з них 671 — за останню добу. Одужали 176 437 осіб. У російській столиці ведеться кампанія з масового добровільного тестування громадян на антитіла до коронавірусної інфекції.
У самій Російській Федерації на даний момент інфіковані 828 990 осіб, з них — 13 673 загинули. Відзначимо, що російські відомства враховують в свою статистику дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.