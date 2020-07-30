Пандемия: общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 4 446 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Число летальных исходов из-за коронавируса выросло в Москве за сутки на 12. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, информирует УНН.
“В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице РФ умерли 4 446 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 239 986 случаев заражения, из них 671 — за последние сутки. Выздоровели 176 437 человек. В российской столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.
В самой Российской Федерации на данный момент инфицированны 828 990 человек, из них — 13 673 погибли. Отметим, что российские ведомства учитывают в свою статистику данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.