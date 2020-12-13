Пандемія: загальна кількість випадків COVID-19 у Росії - перевищила 2 млн 650 тисяч осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом у Росії за добу зросла на 28 080, загальна кількість інфікованих досягла 2 653 928. Про це повідомили журналістам у неділю в оперативному штабі по боротьбі з коронавірусом, пише УНН.

У відносному вираженні, за даними штабу, приріст два дні не перевищує 1,1%.

Кількість виписаних пацієнтів в Росії, у яких раніше діагностували коронавірус, збільшилася за добу на 20 277. Всього вже одужали 2 106 235 осіб. Згідно з даними штабу, частка одужалих залишилася на рівні 79,4% від загальної кількості інфікованих.

Кількість смертей через коронавірус в Росії за добу зросла на 488 проти 560 днем раніше. Всього від інфекції помер 46 941 пацієнт. Умовна летальність захворювання (остаточну можна буде визначити тільки після завершення епідемії) залишилася на рівні 1,77%, випливає з даних штабу.

Нові 6 425 випадків зараження коронавірусів зафіксовані в Москві за добу. Всього з початку пандемії в російській столиці виявили 692 210 інфікованих, повідомили в оперштаба.

Варто відзначити, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з анексованих українських АР Крим та Севастополя.

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