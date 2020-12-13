Пандемия: общее количество случаев COVID-19 в России - превысило 2 млн 650 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 080, общее количество инфицированных достигло 2 653 928. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, пишет УНН.
В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1,1%.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 20 277. Всего уже выздоровели 2 106 235 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 79,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 488 против 560 днем ранее. Всего от инфекции умер 46 941 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,77%, следует из данных штаба.
Новые 6 425 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в российскрй столице выявили 692 210 инфицированных, сообщили в оперштабе.
Стоит отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные с аннексированных украинских АР Крым и Севастополя.