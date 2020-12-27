Пандемія: за добу у світі COVID-19 інфікувалися понад 434 тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищило 79,23 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 443 тис. Згідно з опублікованими у неділю даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла майже на 7,4 тис., перевищивши 1,75 млн, пише УНН.
Станом на 20:05 за київським часом 27 грудня в ВООЗ надійшли відомості про 79 232 555 інфікованих і 1 754 493 померлих. Кількість інфікованих зросла на 434 779, померлих — на 7 393.
Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.
Більше 47% випадків інфікування, повідомлення про які надійшли в ВООЗ за минулі 24 години, припадають на Північну і Південну Америку (208 518), на другому місці — регіон Європи (152 625), на третьому — Південно-Східна Азія (29 062).
Найбільше підтверджених випадків зараження зареєстровано в США — 18 648 989. Далі йдуть Індія (10 187 850), Бразилія (7 448 560), Росія (3 050 248), Франція (2 507 532), Велика Британія (2 256 009), Італія (2 038 759), Іспанія (1 854 951), Німеччина (1 640 858), Колумбія (1 574 707), Аргентина (1 574 554) і Мексика (1 372 243).