Пандемія: ВООЗ зафіксувала 215 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі перевищила 16,55 млн, збільшившись за добу більш ніж на 215 тис. Згідно з опублікованими в середу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість летальних випадків зросла більш ніж на 5 тис. і перевищила 656 тис., зазначає УНН.

Станом на 11:00 за київським часом 29 липня, в світі було зареєстровано 16 558 289 інфікованих і 656 093 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 215 127, кількість померлих збільшилася на 5 274.

Днем раніше були виявлені 226 783 випадки зараження і 4 153 летальні випадки. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.

Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 8 840 524. За добу цей показник виріс на 111 562. Кількість померлих там збільшилася на 2 984 і досягла 342 635. У Європі зареєстровано 3 283 277 інфікованих і 211 616 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 20 993, померли 705 осіб.

Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Південно-Східна Азія. Там кількість інфікованих досягла 1 892 056, зафіксовано 42 233 летальні випадки. За добу кількість заражених збільшилася на 53 676, летальних випадків — на 867.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 4 263 571. Далі йдуть Бразилія (2 442 375), Індія (1 531 669), Росія (828 990), ПАР (459 761), Мексика (395 489), Перу (389 717), Чилі (349 800), Велика Британія (300 696) і Іран (296 273).

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