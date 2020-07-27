Пандемія: влада США розраховує від вересня проводити 65 млн тестів на COVID-19 щомісяця

Як він підкреслив, адміністрація США вживає заходів, щоб проводити все більше тестів. “У серпні у нас буде доступно близько 50 млн тестів, а у вересні — 65 млн”, — зазначив Джіруар.

За словами помічника міністра, у США було проведено вже “близько 54 млн тестів”. Зараз кожен день їх роблять близько 770 тис. Як констатував Джіруар, даний показник з початку пандемії виріс у багато разів. Представник відомства зазначив, що адміністрація США також намагається скоротити період часу, який необхідний, щоб дізнатися результати тесту.

Спалах захворювання, яке викликається новим коронавірусом, був зафіксований в кінці 2019 року в Центральному Китаї і поширився на більшість держав. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала її пандемією. За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, у США зафіксовано понад 4,22 млн випадків зараження коронавірусівом, померла 146 831 особа.