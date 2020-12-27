Пандемія: в AstraZeneca заявили, що знають, як покращити ефективність вакцини проти COVID-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 1486 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 13021 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 22534 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 32946 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 56466 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 103282 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 188402 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 210864 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 182606 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172928 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 12807 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 29666 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 58110 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 35537 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 23822 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 1592 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 24746 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 216024 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 245978 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 333383 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 3308 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 4632 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 10751 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 12246 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 58659 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Пандемія: в AstraZeneca заявили, що знають, як покращити ефективність вакцини проти COVID-19

Київ • УНН

 • 13281 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Розробники британської вакцини від COVID-19, створеної Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca, знайшли спосіб забезпечити препарату ефективність, що перевищує 90%. Про це в опублікованому інтерв’ю газеті The Times заявив виконавчий директор компанії Паскаль Соріо, пише УНН.

Пандемія: в AstraZeneca заявили, що знають, як покращити ефективність вакцини проти COVID-19

“Ми вважаємо, що нам вдалося знайти формулу успіху і спосіб вийти на настільки ж високі показники ефективності, як у всіх інших, після введення двох доз, — зазначив Соріо. — Більше сказати вам не можу, оскільки в якийсь момент ми опублікуємо ці дані”.

Ефективність вже схваленої в Великій Британії і ЄС вакцини, виробленої американською компанією Pfizer і її німецьким партнером BioNTech, оцінюється в 95%. Препарат американської компанії Moderna показав ефективність в 94,5%, і приблизно на тому ж рівні знаходиться ефективність російської вакцини “Супутник V”. Вакцина AstraZeneca AZD1222 в ході клінічних випробувань показала ефективність в 62% в ході випробувань на одній з груп добровольців, і 90% на другий — меншою — групі, що отримувала препарат в іншому дозуванні. При цьому, за словами Соріо, вакцина зі стовідсотковою ефективністю захищає від розвитку важких форм захворювання, що вимагають госпіталізації.

В інтерв’ю виданню директор компанії також заявив, що AstraZeneca планує провести оцінку ефективності препарату проти виявленого у Великій Британії нового генетичного варіанту коронавірусу, який експерти вважають набагато більш заразним, ніж зустрічалися раніше штами.

“Поки ми вважаємо, що вакцина буде залишатися ефективною (проти нового штаму). Однак ми не може бути в цьому впевнені, так що збираємося це перевірити”, — сказав Соріо.

Додамо, що на початку грудня були підведені перші підсумки третьої фази випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99