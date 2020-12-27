Пандемія: в AstraZeneca заявили, що знають, як покращити ефективність вакцини проти COVID-19

“Ми вважаємо, що нам вдалося знайти формулу успіху і спосіб вийти на настільки ж високі показники ефективності, як у всіх інших, після введення двох доз, — зазначив Соріо. — Більше сказати вам не можу, оскільки в якийсь момент ми опублікуємо ці дані”.

Ефективність вже схваленої в Великій Британії і ЄС вакцини, виробленої американською компанією Pfizer і її німецьким партнером BioNTech, оцінюється в 95%. Препарат американської компанії Moderna показав ефективність в 94,5%, і приблизно на тому ж рівні знаходиться ефективність російської вакцини “Супутник V”. Вакцина AstraZeneca AZD1222 в ході клінічних випробувань показала ефективність в 62% в ході випробувань на одній з груп добровольців, і 90% на другий — меншою — групі, що отримувала препарат в іншому дозуванні. При цьому, за словами Соріо, вакцина зі стовідсотковою ефективністю захищає від розвитку важких форм захворювання, що вимагають госпіталізації.

В інтерв’ю виданню директор компанії також заявив, що AstraZeneca планує провести оцінку ефективності препарату проти виявленого у Великій Британії нового генетичного варіанту коронавірусу, який експерти вважають набагато більш заразним, ніж зустрічалися раніше штами.

“Поки ми вважаємо, що вакцина буде залишатися ефективною (проти нового штаму). Однак ми не може бути в цьому впевнені, так що збираємося це перевірити”, — сказав Соріо.

Додамо, що на початку грудня були підведені перші підсумки третьої фази випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19.