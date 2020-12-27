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Пандемия: в AstraZeneca заявили, что знают, как улучшить эффективность вакцины против COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Разработчики британской вакцины от COVID-19, созданной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, нашли способ обеспечить препарату эффективность, превышающую 90%. Об этом в опубликованном интервью газете The Times заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио, пишет УНН.

Пандемия: в AstraZeneca заявили, что знают, как улучшить эффективность вакцины против COVID-19

“Мы полагаем, что нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных, после введения двух доз, — отметил Сорио. — Больше сказать вам не могу, поскольку в какой-то момент мы опубликуем эти данные”.

Эффективность уже одобренной в Великобритании и ЕС вакцины, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, оценивается в 95%. Препарат американской компании Moderna показал эффективность в 94,5%, и примерно на том же уровне находится эффективность российской вакцины “Спутник V”. Вакцина AstraZeneca AZD1222 в ходе клинических испытаний показала эффективность в 62% в ходе испытаний на одной из групп добровольцев, и 90% на другой — меньшей — группе, получавшей препарат в другой дозировке. При этом, по словам Сорио, вакцина со стопроцентной эффективностью защищает от развития тяжелых форм заболевания, требующих госпитализации.

В интервью изданию директор компании также заявил, что AstraZeneca планирует провести оценку эффективности препарата против выявленного в Великобритании нового генетического варианта коронавируса, который эксперты считают намного более заразным, чем встречавшиеся раньше штаммы.

“Пока мы считаем, что вакцина будет оставаться эффективной (против нового штамма). Однако мы не может быть в этом уверены, так что собираемся это проверить”, — сказал Сорио.

Добавим, что в начале декабря были подведены первые итоги третьей фазы испытаний вакцины AstraZeneca против COVID-19.

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