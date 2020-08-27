Пандемія: у світі вже 24 мільйони інфікованих COVID-19

За даними університету, кількість інфікованих зараз становить 24 028 537, померло 822 403 особи, одужали 15 669 099. Найбільше випадків зараження (5 817 538) зафіксовано у США. Далі йдуть Бразилія (3 669 995) та Індія (3 234 474), четверте місце займає Росія (968 297), замикає п’ятірку найбільш інфікованих країн — Південна Африка (615 701).

Відзначимо, що дані цифри актуальні на 3:05 за київським часом.

Додамо, в Україні на даний момент 110 085 інфікованих COVID-19, 2354 людини — загинули.