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Пандемія: у світі вже 24 мільйони інфікованих COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу в світі перевищила в середу 24 млн. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральних і місцевих властей, пише УНН.

Пандемія: у світі вже 24 мільйони інфікованих COVID-19

За даними університету, кількість інфікованих зараз становить 24 028 537, померло 822 403 особи, одужали 15 669 099. Найбільше випадків зараження (5 817 538) зафіксовано у США. Далі йдуть Бразилія (3 669 995) та Індія (3 234 474), четверте місце займає Росія (968 297), замикає п’ятірку найбільш інфікованих країн — Південна Африка (615 701).

Відзначимо, що дані цифри актуальні на 3:05 за київським часом.

Додамо, в Україні на даний момент 110 085 інфікованих COVID-19, 2354 людини — загинули.

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