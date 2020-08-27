Пандемия: в мире уже 24 миллиона инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 24 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, пишет УНН.
По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 24 028 537, умерли 822 403 человека, выздоровели 15 669 099. Больше всего случаев заражения (5 817 538) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 669 995) и Индия (3 234 474), четвертое место занимает Россия (968 297), замыкает пятерку наиболее инфицированных стран — Южная Африка (615 701).
Отметим, что данные цифры актуальны на 3:05 по киевскому времени.
Добавим, в Украине на данный момент 110 085 инфицированных COVID-19, 2354 человека — погибли.