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Пандемия: в мире уже 24 миллиона инфицированных COVID-19

Киев • УНН

 • 12779 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 24 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, пишет УНН.

Пандемия: в мире уже 24 миллиона инфицированных COVID-19

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 24 028 537, умерли 822 403 человека, выздоровели 15 669 099. Больше всего случаев заражения (5 817 538) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 669 995) и Индия (3 234 474), четвертое место занимает Россия (968 297), замыкает пятерку наиболее инфицированных стран — Южная Африка (615 701).

Отметим, что данные цифры актуальны на 3:05 по киевскому времени.

Добавим, в Украине на данный момент 110 085 инфицированных COVID-19, 2354 человека — погибли.

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