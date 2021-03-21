Пандемія: у Чехії планують ще продовжити режим НС у країні

Деталі

“Режим НС необхідно продовжити мінімально до 11 квітня. Урядовці щодо даного питання дійшли згоди”, — зазначив він.

Кабмін, за словами Гамачека, прийме рішення про продовження режиму НС на одному з найближчих засідань і потім звернеться в нижню палату парламенту країни з пропозицією його затвердити.

Тим часом, як сказав перший віцепрем’єр, введені в республіці жорсткі соціальні обмеження, серед яких комендантська година і обмеження пересування жителів межами адміністративних районів проживання, дають очікуваний ефект — добовий показник нових випадків зараження коронавірусом поступово знижується. Проте, як підкреслив політик, поки передчасно ставити питання про пом’якшення обмежувальних заходів.

Довідка

За час епідемії, згідно з даними ВООЗ, загальна кількість інфікованих коронавірусом у Чехії з населенням близько 10,7 млн громадян склала 1 469 547. Від захворювання, що викликається вірусом, померли 24 667 жителів республіки.