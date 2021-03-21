Пандемия: в Чехии планируют еще продлить режим ЧС в стране

Детали

“Режим ЧС необходимо продлить минимально до 11 апреля. Члены правительства по данному вопросу пришли к согласию”, — отметил он.

Кабмин, по словам Гамачека, примет решение о продлении режима ЧС на одном из ближайших заседаний и затем обратится в нижнюю палату парламента страны с предложением его утвердить.

Между тем, как сказал первый вице-премьер, введенные в республике жесткие социальные ограничения, среди которых комендантский час и ограничение передвижения жителей границами административных районов проживания, дают ожидаемый эффект — суточный показатель новых случаев заражения коронавирусом постепенно снижается. Тем не менее, как подчеркнул политик, пока преждевременно ставить вопрос о смягчении ограничительных мер.

Справка

За время эпидемии, согласно данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в Чехии с населением около 10,7 млн граждан составило 1 469 547. От заболевания, вызываемого вирусом, умерли 24 667 жителей республики.