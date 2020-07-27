Пандемія: Трамп повідомив, що не зустрічався останнім часом з помічником, у якого виявили COVID-19

“Я його останнім часом не бачив”, — сказав Трамп про О’Брайена.

Раніше Білий дім повідомив, що у цього радника глави адміністрації США було діагностовано захворювання, яке викликається новим коронавірусом. У О’Брайена “легкі симптоми”, він “знаходиться на самоізоляції, працює з безпечного місця за межами” комплексу Білого дому. При цьому стверджувалося, що ризик зараження Трампа відсутній.

На початку липня газета The New York Times повідомила, що подруга старшого сина президента Кімберлі Гілфойл, яка працює в передвиборному штабі глави держави, заразилася новим коронавірусом. 8 травня стало відомо про те, що інфекція виявлена у прес-секретаря віце-президента США Майкла Пенса Кеті Міллер — подружжя радника Трампа Стівена Міллера. 7 травня телекомпанія CNN передала, що коронавірус був виявлений у військовослужбовця з підрозділу ВМС США, бійці якого несуть службу в Білому домі.

Розмовляючи в понеділок з репортерами, голова Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу припустив, що О’Брайен міг заразитися коронавірусом від своєї доньки. “Я розмовляв з ним в п’ятницю. Як я розумію, спочатку заразилася (коронавірусом) його дочка”, — зазначив Кадлоу. За його словами, О’Брайен регулярно проходив тести на виявлення інфекції.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в США виявлено понад 4,2 млн випадків зараження коронавірусом, померли близько 147 тис. осіб.