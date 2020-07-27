Пандемия: Трамп сообщил, что не встречался в последнее время с помощником, у которого обнаружили COVID-19

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник журналистам в Белом доме, что не встречался лично в последние дни со своим помощником по национальной безопасности Робертом О’Брайеном, у которого было выявлено заражением новым коронавирусом, передает УНН.

“Я его в последнее время не видел”, — сказал Трамп про О’Брайена.

Ранее Белый дом сообщил, что у этого советника главы администрации США было диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом. У О’Брайена “легкие симптомы”, он “находится на самоизоляции, работает из безопасного места за пределами” комплекса Белого дома. При этом утверждалось, что риск заражения Трампа отсутствует.

В начале июля газета The New York Times сообщила, что подруга старшего сына президента Кимберли Гилфойл, работающая в предвыборном штабе главы государства, заразилась новым коронавирусом. 8 мая стало известно о том, что инфекция обнаружена у пресс-секретаря вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер — супруги советника Трампа Стивена Миллера. 7 мая телекомпания CNN передала, что коронавирус был выявлен у военнослужащего из подразделения ВМС США, бойцы которого несут службу в Белом доме.

Беседуя в понедельник с репортерами, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу предположил, что О’Брайен мог заразиться коронавирусом от своей дочери. “Я разговаривал с ним в пятницу. Как я понимаю, сначала заразилась (коронавирусом) его дочь”, — отметил Кадлоу. По его словам, О’Брайен регулярно проходил тесты на выявление инфекции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 147 тыс. человек.

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