Пандемія коронавірусу: Зеленський назвав “хабові точки”, звідки українці зможуть безкоштовно повернутись до України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав міста, з яких можна буде безкоштовно або за пільговими цінами дістатись до України. Відповідне відео з’явилось у Telegram-каналі “Коронавірус_інфо”, передає УНН.
“Нами сформовані так звані „хабові точки“, потрапивши туди, ви зможете дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами. Це наступні міста: Стамбул, Дубаї, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига, Вільнюс. Уся детальна інформація буде на офіційному сайті МЗС”, — сказав Зеленський.
Він також зазначив, що посли працюють цілодобово для повернення українців додому, а МЗС максимально мобілізовано.
Як раніше повідомляв УНН, Україна почала вивозити своїх громадян, які “застрягли” за кордоном, зокрема в Єгипті, які виявили бажання бути евакуйованими.
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