Пандемия коронавируса: Зеленский назвал "точки-хабы", откуда украинцы смогут бесплатно вернуться в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал города, из которых можно будет бесплатно или по льготным ценам добраться до Украины. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", передает УНН.
“Нами сформированы так называемые „точки-хабы“, попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Это следующие города: Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига, Вильнюс. Вся подробная информация будет на официальном сайте МИД”, — сказал Зеленский.
Он также отметил, что послы работают круглосуточно для возвращения украинцев домой, а МИД максимально мобилизован.
Как ранее сообщал УНН, Украина начала вывозить своих граждан, которые “застряли” за границей, в частности в Египте, изъявивших желание быть эвакуированными.
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