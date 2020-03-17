Пандемия коронавируса: Зеленский назвал "точки-хабы", откуда украинцы смогут бесплатно вернуться в Украину

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102504 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105339 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107323 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106135 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115139 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101298 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105652 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106725 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131631 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130476 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киев  •  УНН

 • 15932 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал города, из которых можно будет бесплатно или по льготным ценам добраться до Украины. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", передает УНН.

“Нами сформированы так называемые „точки-хабы“, попав туда, вы сможете добраться до Украины бесплатно или по льготным ценам. Это следующие города: Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Прага, Берлин, Варшава, Перемышль, Вена, Братислава, Рига, Вильнюс. Вся подробная информация будет на официальном сайте МИД”, — сказал Зеленский.

Он также отметил, что послы работают круглосуточно для возвращения украинцев домой, а МИД максимально мобилизован.

Как ранее сообщал УНН, Украина начала вывозить своих граждан, которые “застряли” за границей, в частности в Египте, изъявивших желание быть эвакуированными.

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