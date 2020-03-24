Пандемія коронавірусу: Уряд Молдови посилює обмежувальні заходи в рамках карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Молдові посилюють карантин, для контролю режиму залучають армію. Про це повідомив прем'єр-міністр Молдови Йон Кіку за підсумками засідання кризового штабу ввечері, 23 березня, передає УНН із посиланням на AVA.md.
Відзначається, що заходи посилюються з метою зупинки епідемії коронавірусу на території Республіки Молдова. Заходи будуть поширюватися по всій території країни.
Зокрема, забороняється відвідування громадських місць, майданчиків для відпочинку та інших зон скупчення людей.
Для контролю за дотриманням рішення будуть залучені військові сили країни.
Крім того, людям старшого віку забороняється виходити з дому, крім випадків виходу за продуктами, відвідування роботи в разі потреби і відвідування медичних установ.
Станом на ранок 24 березня у Молдові підтверджено 109 випадків інфікування коронавірусом. Одна людина загинула, двоє — одужали.
Як повідомляв УНН із посиланням на МЗС України, у Молдові на карантині знаходиться двоє українців.
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про введення жорстких обмежувальних заходів в рамках карантину в країні.