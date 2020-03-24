Джонсон оголосив про введення карантину у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у зверненні до нації оголосив про введення в країні карантину як мінімум на три тижні через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт британського уряду.
Британський прем’єр зобов’язав громадян залишатися вдома, оскільки спалах вірусу є “найбільшою загрозою, з якою країна стикалася за останні десятиліття”.
“Прийшов час посилити заходи. Всі британці повинні будуть залишатися вдома і виходити на вулицю тільки в крайніх випадках”, — заявив він.
Джонсон надав уточнення, що крайніми випадками вважаються:
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- похід в магазин за товарами першої необхідності;
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- поїздки на роботу (для тих, чия професія не дозволяє працювати з дому);
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- щоденні індивідуальні заняття спортом (поодинці або з членами сім’ї);
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- медичні потреби.
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Джонсон також заявив, що в країні будуть скасовані всі соціальні події та заходи, включаючи весілля (виключення зроблені для похорон).
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За його словами, будуть закриті всі непродовольчі магазини, бібліотеки, релігійні установи, дитячі майданчики і спортивні зали. Крім цього, поліція зможе змусити людей дотримуватися цих правил, якщо вони їх не дотримуються, додав Джонсон.
У своєму зверненні він також повідомив, що влада країни заборонила збиратися в публічних місцях більш ніж двом людям. “І я можу запевнити вас, що ми будемо постійно контролювати ці обмеження. Ми ще раз подивимося через три тижні і ослабимо їх, якщо на те будуть видимі причини”, — підсумував прем’єр.
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