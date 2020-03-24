Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт британского правительства.
Британский премьер обязал граждан оставаться дома, поскольку вспышка вируса является “самой большой угрозой, с которой страна сталкивалась за последние десятилетия”.
“Пришло время усилить меры. Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу только в крайних случаях”, — заявил он.
Джонсон предоставил уточнения, где обозначил, что считается крайними случаями:
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- поход в магазин за товарами первой необходимости;
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- поездки на работу (для тех, чья профессия не позволяет работать из дома);
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- ежедневные индивидуальные занятия спортом (в одиночку или с членами семьи);
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- медицинские нужды.
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Джонсон также заявил, что в стране будут отменены все социальные события и мероприятия, включая свадьбы (исключение сделаны для похорон).
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По его словам, будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы. Кроме этого, полиция сможет заставить людей соблюдать эти правила, если они их не соблюдают, добавил Джонсон.
В своем обращении он также сообщил, что власти страны запретили собираться в общественных местах более чем двум людям. “И я могу заверить вас, что мы будем постоянно контролировать эти ограничения. Мы еще раз посмотрим через три недели и ослабим их, если на то будут видимые причины”, — подытожил премьер.
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