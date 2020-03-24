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Актуальное
Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

Киев  •  УНН

 • 15410 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт британского правительства.

Британский премьер обязал граждан оставаться дома, поскольку вспышка вируса является “самой большой угрозой, с которой страна сталкивалась за последние десятилетия”.

“Пришло время усилить меры. Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу только в крайних случаях”, — заявил он.

Джонсон предоставил уточнения, где обозначил, что считается крайними случаями:

  • поход в магазин за товарами первой необходимости;
  • поездки на работу (для тех, чья профессия не позволяет работать из дома);
  • ежедневные индивидуальные занятия спортом (в одиночку или с членами семьи);
  • медицинские нужды.

Джонсон также заявил, что в стране будут отменены все социальные события и мероприятия, включая свадьбы (исключение сделаны для похорон).

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По его словам, будут закрыты все непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения, детские площадки и спортивные залы. Кроме этого, полиция сможет заставить людей соблюдать эти правила, если они их не соблюдают, добавил Джонсон.

В своем обращении он также сообщил, что власти страны запретили собираться в общественных местах более чем двум людям. “И я могу заверить вас, что мы будем постоянно контролировать эти ограничения. Мы еще раз посмотрим через три недели и ослабим их, если на то будут видимые причины”, — подытожил премьер.

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