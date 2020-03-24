Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

КИЕВ. 24 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт британского правительства.