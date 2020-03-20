У Британії вважають, що самоізоляція у зв'язку з пандемією повинна тривати 12 місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Велика Британія може зіткнутися з роком заходів по ізоляції на тлі спалаху коронавірусу, повідомляє The Independent з посиланням на звіт наукових радників уряду, передає УНН.
Так, згідно з документами, вчені погодилися в понеділок, що єдина реальна перспектива боротьби з вірусом і запобігання перевантаженості відділень інтенсивної терапії - почати політику суворих правил соціального дистанціювання.
Напередодні прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Велика Британія може "переламати ситуацію" протягом 12 тижнів і відправити вірус "пакувати речі".
Але відповідно до консенсусної заяви, узгодженої Наукової групою з моделювання пандемічного грипу, обмеження триватимуть набагато довше. Заява попереджає, що політика соціальної ізоляції може тривати набагато довше, ніж 12 тижнів - а саме до 12 місяців, пише видання.
Група була скликана Міністерством охорони здоров'я і соціального забезпечення для консультування з питань реагування Великої Британії на пандемію на основі моделювання інфекційних захворювань і епідеміології.
Документ відображає рекомендації для уряду, а не рішення міністрів.
Як повідомляє УНН, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в середу заявила про початок випробувань вакцини від коронавируса COVID-19.