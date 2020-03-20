В Британии считают, что самоизоляция в связи с пандемией должна продолжаться 12 месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Великобритания может столкнуться с годом мер по изоляции на фоне вспышки коронавируса, сообщает The Independent со ссылкой на отчет научных советников правительства, передаёт УНН.
Так, согласно документам, ученые согласились в понедельник, что единственная реальная перспектива борьбы с вирусом и предотвращение перегруженности отделений интенсивной терапии — начать чередующуюся политику строгих правил социального дистанцирования.
Накануне премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания может “переломить ситуацию” в течение 12 недель и отправить вирус “паковать вещи”.
Но согласно консенсусному заявлению, согласованному Научной группой по моделированию пандемического гриппа, ограничения должны продлиться гораздо дольше. Заявление предупреждает, что политика социальной изоляции может длиться намного дольше, чем 12 недель — а именно до 12 месяцев, пишет издание.
Группа была созвана Министерством здравоохранения и социального обеспечения для консультирования по вопросам реагирования Великобритании на пандемию на основе моделирования инфекционных заболеваний и эпидемиологии.
Документ отражает рекомендации для правительства, а не решение министров.
Как сообщал УНН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду заявила о начале испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.