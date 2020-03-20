Пандемія коронавірусу: інфікувався перший депутат Європарламенту

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КИЇВ, 20 березня. УНН. Депутат Європейського парламенту від Європейської народної партії Адам Ярубас підтвердив у п'ятницю, що отримав позитивний результат на коронавірус. Про це він написав у себе в Twitter, інформує УНН.

"Мене перевірили на COVID-19, тест виявився позитивним. Я в лікарні і почуваю себе добре. Я виберуся з цього, і ми всі виберемося з цього. Ми повинні бути сильними. Спасибі лікарям, медсестрам і всім за підтримку. Пам'ятайте: залишайтеся вдома", - написав політик.

Як повідомлялося в УНН, напередодні офіційний представник Європейського Союзу на переговорах з Великою Британією Мішель Барньє повідомив, що результат його тесту на коронавірус виявився позитивним. Перевірку належить пройти президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн.

Раніше князь Монако Альберт II отримав позитивний результат тесту на COVID-19, ставши першим главою держави, який захворів на коронавірус нового типу в світі.

Moi drodzy, przeprowadzono u mnie test na obecność COV19. Okazał się pozytywny. Jestem w szpitalu i czuję się dobrze. Wyjdę z tego i wszyscy z tego wyjdziemy. Musimy. Dziękuję lekarzom i pielęgniarkom i wszystkim za wyrazy wsparcia. Pamiętajcie: #zostańwdomu. Bądźcie zdrowi!

— Adam Jarubas (@JarubasAdam) March 20, 2020

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