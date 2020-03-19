У топ-дипломата ЕС подтвердили коронавирус: проверят фон дер Ляйен

“Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат на COVID19. У меня все хорошо и я в хорошем настроении. Я следую всем необходимым инструкциям, как и моя команда. Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто в настоящее время находится в изоляции, мы справимся с этим вместе”, — написал дипломат сегодня.

После его заявления фон дер Ляйен, у которой была встреча с Барнье, тоже пройдет проверку на вирус, сообщил во время брифинга представитель ЕС Эрик Мамер.

“Президент фон дер Ляйен в последний раз встречалась с господином Барнье почти две недели назад. У неё нет симптомов и (она - ред.) продолжает работать. Ей конечно сделают тест в связи с этим объявлением”, — сказал он.

Напомним, ране председатель Европейского парламента Давид Сассоли сообщил о решении отправиться на добровольный карантин в Брюсселе в качестве меры пресечения из-за коронавируса.