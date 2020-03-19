У топ-дипломата ЕС подтвердили коронавирус: проверят фон дер Ляйен

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104394 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107103 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109046 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107709 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117190 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101762 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105998 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106787 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131684 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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У топ-дипломата ЕС подтвердили коронавирус: проверят фон дер Ляйен

У топ-дипломата ЕС подтвердили коронавирус: проверят фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

 • 10960 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Официальный представитель Европейского Союза на переговорах с Великобританией Мишель Барнье сообщил в Twitter, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Проверку предстоит пройти президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передаёт УНН.

“Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат на COVID19. У меня все хорошо и я в хорошем настроении. Я следую всем необходимым инструкциям, как и моя команда. Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто в настоящее время находится в изоляции, мы справимся с этим вместе”, — написал дипломат сегодня.

После его заявления фон дер Ляйен, у которой была встреча с Барнье, тоже пройдет проверку на вирус, сообщил во время брифинга представитель ЕС Эрик Мамер.

“Президент фон дер Ляйен в последний раз встречалась с господином Барнье почти две недели назад. У неё нет симптомов и (она - ред.) продолжает работать. Ей конечно сделают тест в связи с этим объявлением”, — сказал он.

Напомним, ране председатель Европейского парламента Давид Сассоли сообщил о решении отправиться на добровольный карантин в Брюсселе в качестве меры пресечения из-за коронавируса. 

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