У топ-дипломата ЄС підтвердили коронавірус: перевірять фон дер Ляйен

"Я хотів би повідомити вам, що у мене позитивний результат на COVID19. У мене все добре і я в хорошому настрої. Я дотримуюся всіх необхідних інструкцій, як і моя команда. Для всіх тих, хто вже постраждав, і для всіх тих, хто в даний час знаходиться в ізоляції, ми впораємося з цим разом", - написав дипломат сьогодні.

Після його заяви фон дер Ляйєн, у якої була зустріч з Барньє, теж пройде перевірку на вірус, повідомив під час брифінгу представник ЄС Ерік Мамер.

"Президент фон дер Ляйєн в останній раз зустрічалась з паном Барньє майже два тижні тому. У неї немає симптомів і (вона - ред.) продовжує працювати. Їй звичайно зроблять тест в зв'язку з цим оголошенням", - сказав він.

Нагадаємо, раніше голова Європейського парламенту Давид Сассолі повідомив про рішення відправитися на добровільний карантин в Брюсселі в якості запобіжного заходу через коронавірус.