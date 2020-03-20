Пандемия коронавируса: заразился первый депутат Европарламента

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102101 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105101 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107096 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105937 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114808 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101212 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105583 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106714 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131621 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: заразился первый депутат Европарламента

Пандемия коронавируса: заразился первый депутат Европарламента

Киев  •  УНН

 • 14216 просмотра

КИЕВ, 20 марта. УНН. Депутат Европейского парламента от Европейской народной партии Адам Ярубас подтвердил в пятницу, что получил положительный результат на коронавирус. Об этом он написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Меня проверили на COVID-19, тест оказался положительным. Я в больнице и чувствую себя хорошо. Я выберусь из этого, и мы все выберемся из этого. Мы должны быть сильными. Спасибо врачам, медсестрам и всем за поддержку. Помните: оставайтесь дома", - написал политик.

Как сообщалось в УНН, накануне официальный представитель Европейского Союза на переговорах с Великобританией Мишель Барнье сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Проверку предстоит пройти президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Ранее князь Монако Альберт II получил положительный результат теста на COVID-19, став первым главой государства, который заболел коронавирусом нового типа в мире.

Moi drodzy, przeprowadzono u mnie test na obecność COV19. Okazał się pozytywny. Jestem w szpitalu i czuję się dobrze. Wyjdę z tego i wszyscy z tego wyjdziemy. Musimy. Dziękuję lekarzom i pielęgniarkom i wszystkim za wyrazy wsparcia. Pamiętajcie: #zostańwdomu. Bądźcie zdrowi!

— Adam Jarubas (@JarubasAdam) March 20, 2020

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