Пандемия коронавируса: заразился первый депутат Европарламента
Киев • УНН
КИЕВ, 20 марта. УНН. Депутат Европейского парламента от Европейской народной партии Адам Ярубас подтвердил в пятницу, что получил положительный результат на коронавирус. Об этом он написал у себя в Twitter, передает УНН.
"Меня проверили на COVID-19, тест оказался положительным. Я в больнице и чувствую себя хорошо. Я выберусь из этого, и мы все выберемся из этого. Мы должны быть сильными. Спасибо врачам, медсестрам и всем за поддержку. Помните: оставайтесь дома", - написал политик.
Как сообщалось в УНН, накануне официальный представитель Европейского Союза на переговорах с Великобританией Мишель Барнье сообщил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Проверку предстоит пройти президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Ранее князь Монако Альберт II получил положительный результат теста на COVID-19, став первым главой государства, который заболел коронавирусом нового типа в мире.
Moi drodzy, przeprowadzono u mnie test na obecność COV19. Okazał się pozytywny. Jestem w szpitalu i czuję się dobrze. Wyjdę z tego i wszyscy z tego wyjdziemy. Musimy. Dziękuję lekarzom i pielęgniarkom i wszystkim za wyrazy wsparcia. Pamiętajcie: #zostańwdomu. Bądźcie zdrowi!— Adam Jarubas (@JarubasAdam) March 20, 2020