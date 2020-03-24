Понад 150 українців за кордоном перебуває на карантині - МЗС

КИЇВ. 24 березня. УНН. Станом на 21:00 23 березня до України за сприяння дипустанов повернулось 72 305 громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення оперативного пресцентру МЗС України у Telegram, що було зроблено у понеділок пізно ввечері.