Понад 150 українців за кордоном перебуває на карантині - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Станом на 21:00 23 березня до України за сприяння дипустанов повернулось 72 305 громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення оперативного пресцентру МЗС України у Telegram, що було зроблено у понеділок пізно ввечері.
“Станом на 21:00 23 березня 72 305 громадян вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, 151 громадянин України перебуває на карантині: Австралія — 2, Бразилія — 16, В’єтнам — 8, Катар — 1, Китай — 1, Куба — 1, Молдова — 2, Нідерланди, — 1, ОАЕ — 3, Польща — 105, Румунія — 1, США — 2, ФРН — 7, Чорногорія — 1.
Ще 21 громадянин України за кордоном проходить лікування: у Німеччині — 5, у Домініканьскій Республіці — 4, у Омані — 3, Польща −2, Італія — 2, Іспанія — 1, ОАЕ — 2, Сейшельскі острови — 1, Нідерланди — 1.
Так, ще 6 українців за кордоном — одужали. Четверо в Японії та по одному в Польщі та Італії.
Зазначається, що 3 громадянина України за кордоном — померли.
Нагадаємо, станом на вечір 23 березня в Україні було зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.