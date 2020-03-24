Более 150 украинцев за рубежом находится на карантине - МИД

КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на 21:00 23 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулось 72 305 граждан. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центра МИД Украины в Telegram, которое было сделано в понедельник поздно вечером.