Более 150 украинцев за рубежом находится на карантине - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на 21:00 23 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулось 72 305 граждан. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центра МИД Украины в Telegram, которое было сделано в понедельник поздно вечером.
“По состоянию на 21:00 23 марта 72305 граждан уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений”, — говорится в сообщении.
В частности, 151 гражданин Украины находится на карантине: Австралия — 2, Бразилия — 16, Вьетнам — 8, Катар — 1, Китай — 1, Куба — 1, Молдова — 2, Нидерланды — 1, ОАЭ — 3, Польша — 105, Румыния — 1, США — 2, ФРГ — 7, Черногория — 1.
Еще 21 гражданин Украины за рубежом проходит лечение: в Германии — 5, в Доминиканской Республике — 4, в Омане — 3, Польша — 2, Италия — 2, Испания — 1, ОАЭ — 2, Сейшелские острова — 1, Нидерланды — 1.
Так, еще 6 украинцев за рубежом — выздоровели. Четверо в Японии и по одному в Польше и Италии.
Отмечается, что 3 гражданина Украины за рубежом — умерли.
Напомним, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, что вызывает инфекционное заболевание COVID-19, были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.