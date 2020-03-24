Более 150 украинцев за рубежом находится на карантине - МИД

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102717 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105493 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107477 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106265 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115340 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101341 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105684 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106731 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131635 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130477 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Более 150 украинцев за рубежом находится на карантине - МИД

Более 150 украинцев за рубежом находится на карантине - МИД

Киев  •  УНН

 • 11561 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на 21:00 23 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулось 72 305 граждан. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центра МИД Украины в Telegram, которое было сделано в понедельник поздно вечером.

“По состоянию на 21:00 23 марта 72305 граждан уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений”, — говорится в сообщении.

В частности, 151 гражданин Украины находится на карантине: Австралия — 2, Бразилия — 16, Вьетнам — 8, Катар — 1, Китай — 1, Куба — 1, Молдова — 2, Нидерланды — 1, ОАЭ — 3, Польша — 105, Румыния — 1, США — 2, ФРГ — 7, Черногория — 1.

Еще 21 гражданин Украины за рубежом проходит лечение: в Германии — 5, в Доминиканской Республике — 4, в Омане — 3, Польша — 2, Италия — 2, Испания — 1, ОАЭ — 2, Сейшелские острова — 1, Нидерланды — 1.

Так, еще 6 украинцев за рубежом — выздоровели. Четверо в Японии и по одному в Польше и Италии.

Отмечается, что 3 гражданина Украины за рубежом — умерли.

Напомним, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, что вызывает инфекционное заболевание COVID-19, были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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