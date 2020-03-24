Пандемия коронавируса: Правительство Молдовы усиливает ограничительные меры в рамках карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Молдове усиливают карантин, для контроля режима привлекают армию. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику по итогам заседания кризисного штаба вечером, 23 марта, передает УНН со ссылкой на AVA.md.
Отмечается, что меры усиливаются с целью остановки эпидемии коронавируса на территории Республики Молдова. Мероприятия будут распространяться по всей территории страны.
В частности, запрещается посещение общественных мест, площадок для отдыха и других зон скопления людей.
Для контроля за соблюдением решения будут привлечены военные силы страны.
Кроме того, людям старшего возраста запрещается выходить из дома, кроме случаев выхода за продуктами, посещение работы в случае необходимости и посещения медицинских учреждений.
По состоянию на утро 24 марта в Молдове подтверждено 109 случаев инфицирования коронавирусом. Один человек погиб, двое — выздоровели.
Как сообщал УНН со ссылкой на МИД Украины, в Молдове на карантине находится двое украинцев.
Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении жестких ограничительных мер в рамках карантина в стране.