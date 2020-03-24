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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102441 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105303 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Пандемия коронавируса: Правительство Молдовы усиливает ограничительные меры в рамках карантина

Киев  •  УНН

 • 32059 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Молдове усиливают карантин, для контроля режима привлекают армию. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику по итогам заседания кризисного штаба вечером, 23 марта, передает УНН со ссылкой на AVA.md.

Отмечается, что меры усиливаются с целью остановки эпидемии коронавируса на территории Республики Молдова. Мероприятия будут распространяться по всей территории страны.

В частности, запрещается посещение общественных мест, площадок для отдыха и других зон скопления людей.

Для контроля за соблюдением решения будут привлечены военные силы страны.

Кроме того, людям старшего возраста запрещается выходить из дома, кроме случаев выхода за продуктами, посещение работы в случае необходимости и посещения медицинских учреждений.

По состоянию на утро 24 марта в Молдове подтверждено 109 случаев инфицирования коронавирусом. Один человек погиб, двое — выздоровели.

Как сообщал УНН со ссылкой на МИД Украины, в Молдове на карантине находится двое украинцев.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении жестких ограничительных мер в рамках карантина в стране.

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