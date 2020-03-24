Пандемія коронавірусу: у РФ пояснили причини смерті другої пацієнтки, у якої підозрювали COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У медичному центрі в Комунарці (Москва) померла 69-річна пацієнтка, госпіталізована з підозрою на коронавірус, пише УНН з посиланням на повідомлення Департаменту охорони здоров’я російської столиці.
Департамент охорони здоров’я Москви за фактом повідомлень у ЗМІ про смерть пацієнтки виступає зі спростуванням.
У повідомленні зазначили, що: “Літня жінка мала паліативну стадію онкологічного захворювання. Внутрішні органи і тканини були вражені метастазами. Важкість стану пацієнтки була обумовлена термінальною стадією онкологічного захворювання”.
“Жінка поступила в лікарню в Комунарці через контакт з дочкою, яка нещодавно повернулася з епідеміологічно неблагополучної країни. Результат аналізу у померлої, виконаний прижиттєво, на нову коронавірусну інфекцію — негативний”, — заявили лікарі.
Додамо, у РФ відкрили справу на інфекціоніста з Ставпропольського краю, яка інфікованою ходила на роботу.