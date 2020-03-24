Пандемия коронавируса: в РФ объяснили причины смерти второй пациентки, у которой подозревали COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В медицинском центре в Коммунарке (Москва) умерла 69-летняя пациентка, госпитализирована с подозрением на коронавирус, пишет УНН со ссылкой на сообщение Департамента здравоохранения российской столицы.
Департамент здравоохранения Москвы по факту сообщений в СМИ о смерти пациентки выступает с опровержением.
В сообщении отметили, что: “Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания”.
“Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию — отрицательный”, — заявили врачи.
Добавим, в РФ открыли дело на инфекциониста со Ставпропольського края, которая инфицированной ходила на работу.