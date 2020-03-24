Пандемия коронавируса: в РФ объяснили причины смерти второй пациентки, у которой подозревали COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102407 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105272 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107259 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106077 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115043 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101278 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105638 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131626 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В медицинском центре в Коммунарке (Москва) умерла 69-летняя пациентка, госпитализирована с подозрением на коронавирус, пишет УНН со ссылкой на сообщение Департамента здравоохранения российской столицы.

Департамент здравоохранения Москвы по факту сообщений в СМИ о смерти пациентки выступает с опровержением.

В сообщении отметили, что: “Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания”.

“Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию — отрицательный”, — заявили врачи.

Добавим, в РФ открыли дело на инфекциониста со Ставпропольського края, которая инфицированной ходила на работу.

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