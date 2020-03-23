Пандемія COVID-19: у РФ відкрили справу на інфекціоніста, яка інфікованою ходила на роботу

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно головного позаштатного інфекціоніста МОЗ Ставропольського краю, професора місцевого медичного університету Ірини Саннікової, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.

Вона розслідується за статтями “Халатність” і “Приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров’я людей”.

Саннікову підозрюють в порушенні умов самоізоляції після повернення з Європи. З 6 по 9 березня вона їздила до Іспанії, про що не повідомляла своєму керівництву, пишуть ЗМІ. Коли вона повернулася в Росію, то продовжила ходити на роботу, хоча повинна була провести два тижні в самоізоляції. За даними СК, замість цього лікар вела “звичайний спосіб життя — читала лекції в університеті, брала участь в конференції, відвідувала інші установи і відомства”.

17 березня Ірину Саннікова госпіталізували. Медики діагностували у неї коронавірусну інфекцію COVID-19. Губернатор Ставропілля Володимир Владіміров повідомив 21 березня, що пацієнтка перебуває в задовільному стані. Всіх, хто контактував з хворою жінкою, після обстеження відправили на самоізоляцію. Експрес-тести виявили можливу наявність вірусу у 11 колег Саннікової, пише “Коммерсант”. Їх аналізи направили на перевірку в лабораторію “Вектор” в Новосибірську.

“Я винна”, — заявила Ірина Саннікова 21 березня виданню “Підйом” після того, як про її випадок повідомили ЗМІ. Говорячи про свій стан, вона сказала: “Мені погано”. У Саннікова, за даними ЗМІ, двостороння пневмонія, через що вона іноді використовує кисневу маску.

Ірина Саннікова — доктор медичних наук, професор кафедри інфекційних хвороб та фтизіатрії Ставропольського державного медичного університету. Працює у вузі з 1993 року. У 2005 році її удостоїли звання “Заслужений лікар Росії”.

Додамо, ЗМІ РФ повідомили, що багаті росіяни масово скуповують апарати ШВЛ через COVID-19.

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