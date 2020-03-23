Пандемія коронавірусу: ЗМІ РФ повідомили, що багаті росіяни масово скуповують апарати ШВЛ через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Багаті росіяни обладнали в своїх будинках тимчасові клініки, оснащені апаратами штучної вентиляції легенів (ШВЛ) на випадок лікування від нової коронавірусної інфекції COVID-19 та інших видів пневмонії. Про це пише The Moscow Times, зазначає УНН.
Видання опитало деяких заможних жителів Рубльовки. Один неназваний співрозмовник, чиї статки перевищують мільярд доларів, заявив, що придбав один апарат ШВЛ вартістю 1,8 мільйона рублів і намагається купити ще два, однак лист очікування на них розписаний на вісім місяців.
За оцінками ЗМІ, в Росії доступні 40 тисяч ШВЛ (27,3 апаратів на 100 тисяч чоловік), найбільше з них в Москві — більше п’яти тисяч штук.
Більшість продавців ШВЛ, опитаних The Moscow Times, стверджують, що близько 30% всіх продажів за останні два тижні припадає на приватних покупців. Багато вже повністю розпродали свої запаси медичного обладнання та формують безстрокові листи очікування. В основному апарати ШВЛ поставляють до Росії з Китаю, Італії і Німеччини, хоча дві останні країни вже заборонили експорт.
Додамо, у Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 438 осіб.