Пандемия коронавируса: СМИ РФ сообщили, что богатые россияне массово скупают аппараты ИВЛ из-за COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102511 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105343 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107327 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106139 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115144 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101299 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105653 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106726 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131632 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130476 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: СМИ РФ сообщили, что богатые россияне массово скупают аппараты ИВЛ из-за COVID-19

Пандемия коронавируса: СМИ РФ сообщили, что богатые россияне массово скупают аппараты ИВЛ из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 22821 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Богатые россияне оборудовали в своих домах временные клиники, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае лечения от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и других видов пневмонии. Об этом пишет The Moscow Times, отмечает УНН.

Издание опросило некоторых состоятельных жителей Рублевки. Один неназванный собеседник, чье состояние превышает миллиард долларов, заявил, что приобрел один аппарат ИВЛ стоимостью 1,8 миллиона рублей и пытается купить еще два, однако лист ожидания на них расписан на восемь месяцев.

По оценкам СМИ, в России доступны 40 тысяч ИВЛ (27,3 аппарата на 100 тысяч человек), больше всего из них в Москве — более пяти тысяч штук.

Большинство продавцов ИВЛ, опрошенных The Moscow Times, утверждают, что около 30% всех продаж за последние две недели приходится на частных покупателей. Многие уже полностью распродали свои запасы медицинского оборудования и формируют бессрочные листы ожидания. В основном аппараты ИВЛ поставляют в Россию из Китая, Италии и Германии, хотя две последние страны уже запретили экспорт.

Добавим, в России количество инфицированных коронавирусом возросло до 438 человек.

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