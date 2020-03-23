Пандемия коронавируса: СМИ РФ сообщили, что богатые россияне массово скупают аппараты ИВЛ из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Богатые россияне оборудовали в своих домах временные клиники, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае лечения от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и других видов пневмонии. Об этом пишет The Moscow Times, отмечает УНН.
Издание опросило некоторых состоятельных жителей Рублевки. Один неназванный собеседник, чье состояние превышает миллиард долларов, заявил, что приобрел один аппарат ИВЛ стоимостью 1,8 миллиона рублей и пытается купить еще два, однако лист ожидания на них расписан на восемь месяцев.
По оценкам СМИ, в России доступны 40 тысяч ИВЛ (27,3 аппарата на 100 тысяч человек), больше всего из них в Москве — более пяти тысяч штук.
Большинство продавцов ИВЛ, опрошенных The Moscow Times, утверждают, что около 30% всех продаж за последние две недели приходится на частных покупателей. Многие уже полностью распродали свои запасы медицинского оборудования и формируют бессрочные листы ожидания. В основном аппараты ИВЛ поставляют в Россию из Китая, Италии и Германии, хотя две последние страны уже запретили экспорт.
Добавим, в России количество инфицированных коронавирусом возросло до 438 человек.