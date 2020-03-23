У Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 438 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Росії за останню добу кількість інфікованих коронавірусом зросла до 438 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін повідомив, що за останню добу кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією в Росії збільшилася до 438", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за добу зафіксовано 71 новий випадок і 17 осіб одужали.
Нагадаємо, станом на 22 березня у Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 367 випадків.