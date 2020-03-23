В России количество инфицированных коронавирусом возросло до 438 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В России за последние сутки количество инфицированных коронавирусом возросло до 438 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки зафиксирован 71 новый случай и 17 человек выздоровели.
Напомним, по состоянию на 22 марта в России количество инфицированных коронавирусом возросло до 367 случаев.