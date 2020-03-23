Пандемия COVID-19: в РФ открыли дело на инфекциониста, которая инфицированной ходила на работу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края, профессора местного медицинского университета Ирины Санниковой, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
Оно расследуется по статьям “Халатность” и “Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей”.
Санникову подозревают в нарушении условий самоизоляции после возвращения из Европы. С 6 по 9 марта она ездила в Испанию, о чем не сообщала своему руководству, пишут СМИ. Когда она вернулась в Россию, то продолжила ходить на работу, хотя должна была провести две недели в самоизоляции. По данным СК, вместо этого врач вела “обычный образ жизни — читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства”.
17 марта Ирину Санникову госпитализировали. Медики диагностировали у нее коронавирусную инфекцию COVID-19. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил 21 марта, что пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Всех, кто контактировал с заболевшей женщиной, после обследования отправили на самоизоляцию. Экспресс-тесты выявили возможное наличие вируса у 11 коллег Санниковой, пишет “Коммерсант”. Их анализы направили на проверку в лабораторию “Вектор” в Новосибирске.
“Я виновата”, — заявила Ирина Санникова 21 марта изданию “Подъём” после того, как о ее случае сообщили СМИ. Говоря о своем состоянии, она сказала: “Мне плохо”. У Санниковой, по данным СМИ, двусторонняя пневмония, из-за чего она иногда использует кислородную маску.
Ирина Санникова — доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета. Работает в вузе с 1993 года. В 2005 году ее удостоили звания “Заслуженный врач России”.
Добавим, СМИ РФ сообщили, что богатые россияне массово скупают аппараты ИВЛ из-за COVID-19.