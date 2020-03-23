Пандемия COVID-19: в РФ открыли дело на инфекциониста, которая инфицированной ходила на работу

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102024 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105072 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107065 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105914 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114774 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101198 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105568 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106712 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131619 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130469 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киев  •  УНН

 • 15197 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Минздрава Ставропольского края, профессора местного медицинского университета Ирины Санниковой, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Оно расследуется по статьям “Халатность” и “Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей”.

Санникову подозревают в нарушении условий самоизоляции после возвращения из Европы. С 6 по 9 марта она ездила в Испанию, о чем не сообщала своему руководству, пишут СМИ. Когда она вернулась в Россию, то продолжила ходить на работу, хотя должна была провести две недели в самоизоляции. По данным СК, вместо этого врач вела “обычный образ жизни — читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства”.

17 марта Ирину Санникову госпитализировали. Медики диагностировали у нее коронавирусную инфекцию COVID-19. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил 21 марта, что пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Всех, кто контактировал с заболевшей женщиной, после обследования отправили на самоизоляцию. Экспресс-тесты выявили возможное наличие вируса у 11 коллег Санниковой, пишет “Коммерсант”. Их анализы направили на проверку в лабораторию “Вектор” в Новосибирске.

“Я виновата”, — заявила Ирина Санникова 21 марта изданию “Подъём” после того, как о ее случае сообщили СМИ. Говоря о своем состоянии, она сказала: “Мне плохо”. У Санниковой, по данным СМИ, двусторонняя пневмония, из-за чего она иногда использует кислородную маску.

Ирина Санникова — доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета. Работает в вузе с 1993 года. В 2005 году ее удостоили звания “Заслуженный врач России”.

Добавим, СМИ РФ сообщили, что богатые россияне массово скупают аппараты ИВЛ из-за COVID-19.

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