Пандемія коронавірусу: товариську гру молодіжних збірних України та Італії скасовано

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Контрольний поєдинок молодіжних збірних України та Італії з футболу скасований. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.

Зустріч було заплановано на 3 червня. Але через пандемію коронавірусу й вердикт Виконкому УЄФА про призупинення всіх футбольних заходів до додаткового рішення УЄФА поєдинок в Італії в цей термін було скасовано.

Таким чином, наступного разу українська команда U-21 Руслана Ротаня збереться разом 31 серпня. Збір буде присвячено виїзним матчам відбірного турніру Євро-2021 проти команд Данії (4 вересня) та Фінляндії (8 вересня).

Нагадаємо, що XVII Турнір Валерія Лобановського за участю молодіжної збірної України, який мав проходити 29–31 травня, перенесено на 2021 рік.

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