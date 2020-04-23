Пандемия коронавируса: товарищеская игра молодежных сборных Украины и Италии отменена
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Контрольный поединок молодежных сборных Украины и Италии по футболу отменен. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Встреча была запланирована на 3 июня. Но из-за пандемии коронавируса и вердикта исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий к дополнительному решение УЕФА поединок в Италии в этот срок был отменен.
Таким образом, в следующий раз украинская команда U-21 Руслана Ротаня соберется вместе 31 августа. Сбор будет посвящен выездным матчам отборочного турнира Евро-2021 против команд Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).
Напомним, что XVII Турнир Валерия Лобановского с участием молодежной сборной Украины, который должен проходить 29-31 мая, перенесен на 2021.