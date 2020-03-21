Пандемія коронавірусу: президент Молдови повідомив, що 4 людини, хворі COVID-19 - прибули з України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент Республіки Молдова Ігор Додон заявив, що 4 громадян країни, які увійшли до списку нових випадків інфікування COVID-19 у Молдові — прибули з України, після паломницької поїздки у Тернопільську область, зазначає УНН з посиланням на молдовське видання Deschide.
У чотирьох пацієнтів діагностували коронавірусну хворобу після відвідування Почаївської лаври в Тернопільській області.
“В Україні вони вирушили на екскурсію в Почаїв. Екскурсії — це добре, але пам’ятайте, що в результаті у нас — чотири випадки, завезені з України”, — заявив президент Молдови Ігор Додон.
Президент Молдови закликав громадян країни утриматися від будь-яких подорожей через пандемію COVID-19.
Зазначимо, що ще 17 випадків коронавірусної інфекції підтверджено вчора в Молдові. Про це заявила міністр охорони здоров’я Віоріка Думбарвеану після засідання Єдиного командного центру, загальна кількість інфікованих досягла 66 осіб.
В Україні, за останніми даними, підтверджено 41 випадок інфікування коронавірусом.