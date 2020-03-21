Пандемия коронавируса: президент Молдовы сообщил, что 4 человека, больные COVID-19 - прибыли из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что 4 граждан страны, которые вошли в список новых случаев инфицирования COVID-19 в Молдове — прибыли из Украины, после паломнической поездки в Тернопольскую область, отмечает УНН со ссылкой на молдавское издание Deschide.
В четырех пациентов диагностировали коронавирусной болезни после посещения Почаевской лавры в Тернопольской области.
“В Украине они отправились на экскурсию в Почаев. Экскурсии — это хорошо, но помните, что в результате у нас — четыре случая, завезенные из Украины”, — заявил президент Молдовы Игорь Додон.
Президент Молдовы призвал граждан страны воздержаться от любых путешествий из-за пандемии COVID-19.
Отметим, что еще 17 случаев коронавирусной инфекции подтверждено вчера в Молдове. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбарвеану после заседания Единого командного центра, общее количество инфицированных достигло 66 человек.
В Украине, по последним данным, подтверждено 41 случай инфицирования коронавирусом.