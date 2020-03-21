Пандемия коронавируса: президент Молдовы сообщил, что 4 человека, больные COVID-19 - прибыли из Украины

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102355 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105235 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107227 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106049 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115000 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101269 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105633 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106718 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131625 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130471 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: президент Молдовы сообщил, что 4 человека, больные COVID-19 - прибыли из Украины

Пандемия коронавируса: президент Молдовы сообщил, что 4 человека, больные COVID-19 - прибыли из Украины

Киев  •  УНН

 • 23562 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что 4 граждан страны, которые вошли в список новых случаев инфицирования COVID-19 в Молдове — прибыли из Украины, после паломнической поездки в Тернопольскую область, отмечает УНН со ссылкой на молдавское издание Deschide.

В четырех пациентов диагностировали коронавирусной болезни после посещения Почаевской лавры в Тернопольской области.

“В Украине они отправились на экскурсию в Почаев. Экскурсии — это хорошо, но помните, что в результате у нас — четыре случая, завезенные из Украины”, — заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Президент Молдовы призвал граждан страны воздержаться от любых путешествий из-за пандемии COVID-19.

Отметим, что еще 17 случаев коронавирусной инфекции подтверждено вчера в Молдове. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбарвеану после заседания Единого командного центра, общее количество инфицированных достигло 66 человек.

В Украине, по последним данным, подтверждено 41 случай инфицирования коронавирусом.

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