Пандемія коронавірусу: перенесено київський чемпіонат Європи з бадмінтону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Чемпіонат Європи 2020 року з бадмінтону, який мав пройти в Києві в період з 21 по 26 квітня, буде перенесений через ситуацію з COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на сайт badmintoneurope.com.
Світова Федерація Бадмінтону оголосила про відміну всіх, санкціонованих нею турнірів до 12 квітня, але відтоді до міжнародного календаря додалися також інші скасування, і поки що, неможливо визначити дату закінчення дії багатьох обмежень.
Як наслідок, Федерація Бадмінтону України та Badminton Europe, за підтримки Світової Федерації Бадмінтону, вирішили перенести Чемпіонат Європи 2020, який повинен був відбутися 21-26 квітня в Києві.
Зазначається, що три сторони щоденно контактували протягом останніх тижнів, уважно стежачи за ситуацією навколо поширення вірусу Covid-19 та викликаних цим обмежень та вирішили про перенос даної події.
Як повідомляв УНН, паралімпійська збірна України здобула нагороди на турнірі в Бразилії.