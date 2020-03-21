Пандемія коронавірусу: перенесено київський чемпіонат Європи з бадмінтону

КИЇВ. 21 березня. УНН. Чемпіонат Європи 2020 року з бадмінтону, який мав пройти в Києві в період з 21 по 26 квітня, буде перенесений через ситуацію з COVID-19, повідомляє УНН з посиланням на сайт badmintoneurope.com.