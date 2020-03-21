Пандемия коронавируса: перенесен киевский чемпионат Европы по бадминтону
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Чемпионат Европы 2020 года по бадминтону, который должен был пройти в Киеве в период с 21 по 26 апреля, будет перенесен из-за ситуации с COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на сайт badmintoneurope.com.
Мировая федерация бадминтона объявила об отмене всех санкционированных ею турниров до 12 апреля, но с тех пор в международный календарь добавились и другие отмены, и пока невозможно определить дату окончания действия многих ограничений.
Как следствие, Федерация бадминтона Украины и Badminton Europe при поддержке Всемирной федерации бадминтона, решили перенести Чемпионат Европы 2020 года, который должен был состояться 21-26 апреля в Киеве.
Отмечается, что три стороны ежедневно контактировали в течение последних недель, внимательно следя за ситуацией вокруг распространения вируса Covid-19 и вызванных этим ограничений и решили о переносе данного события.
Как сообщал УНН, паралимпийская сборная Украины получила награды на турнире в Бразилии.