Пандемия коронавируса: перенесен киевский чемпионат Европы по бадминтону

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102349 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105230 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107222 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106044 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114993 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101268 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105633 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106718 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131625 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130471 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: перенесен киевский чемпионат Европы по бадминтону

Пандемия коронавируса: перенесен киевский чемпионат Европы по бадминтону

Киев  •  УНН

 • 12951 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Чемпионат Европы 2020 года по бадминтону, который должен был пройти в Киеве в период с 21 по 26 апреля, будет перенесен из-за ситуации с COVID-19, сообщает УНН со ссылкой на сайт badmintoneurope.com.

Мировая федерация бадминтона объявила об отмене всех санкционированных ею турниров до 12 апреля, но с тех пор в международный календарь добавились и другие отмены, и пока невозможно определить дату окончания действия многих ограничений.

Как следствие, Федерация бадминтона Украины и Badminton Europe при поддержке Всемирной федерации бадминтона, решили перенести Чемпионат Европы 2020 года, который должен был состояться 21-26 апреля в Киеве.

Отмечается, что три стороны ежедневно контактировали в течение последних недель, внимательно следя за ситуацией вокруг распространения вируса Covid-19 и вызванных этим ограничений и решили о переносе данного события.

Как сообщал УНН, паралимпийская сборная Украины получила награды на турнире в Бразилии.

Украинские Национальные Новости

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