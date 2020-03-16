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Пандемія коронавірусу: Лукашенко заявив, що його спантеличило закриття РФ кордону з Білоруссю

Пандемія коронавірусу: Лукашенко заявив, що його спантеличило закриття РФ кордону з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його спантеличило закриття Росією кордону з Білоруссю. З такими словами він виступив в ході кадрових призначень в понеділок, коментуючи ситуацію з коронавірусом, пише УНН з посиланням на агентство БелТА.

“Найбільша для нас (не проблема, а відповідальність) — це економіка. На жаль, всі ці рухи тіла в напрямку коронавірусу дуже різко позначилися на економіці. Дійшло до того, що наша рідна Росія — підкреслюю — закрила кордон з Білоруссю”, — зазначив глава держави, слова якого наводить агентство БелТА. У той же час він констатував, що в Білорусі відносно спокійна обстановка. При цьому, на його думку, “Росія вся палає від коронавірусу”. “Так хто від кого повинен закриватися. Питання риторичне”, — додав президент. За даними оперативного штабу, в Росії зареєстровано 63 випадки інфікування. У Білорусі коронавірус виявлений у 36 громадян.

Як зазначив Лукашенко, викликів дуже багато. “Ви бачите: світ збожеволів від коронавірусу або, може бути, на основі цих всіх міркувань по коронавірус, але для нас не це головне і страшне. Ми ці віруси переживали, переживемо і цей, — сказав Лукашенко. — Були і складніші віруси: і свинячий, і пташиний, і атипова пневмонія. Потім ахали і охали, звідки це з’явилося: ось, бачте, засоби масової інформації винні, що вони занадто широко і не так висвітлювали проблеми. Напевно, і в цей раз засоби масової інформації звинуватять через місяць-другий, хоча і до них претензій чимало”.

На думку президента, в Білорусі адекватно реагують на загрози, зокрема, медики вже давно вживають точкові заходи, і самі білоруси в цілому адекватно реагують на ситуацію. “Білоруси просто молодці. За винятком одного випадку: не бігайте по аптекам і не скуповуйте маски, спецодяг або якісь ліки”, — сказав глава держави. За його словами, після того як в країні різко зріс попит на медичні маски, вітчизняні підприємства були орієнтовані на збільшення обсягів їх виробництва.

Лукашенко розповів, що в неділю про ситуацію, яка складається в Білорусі, йому доповідав прем’єр-міністр, і виявилося, що тепер нікуди дівати випущену продукцію. “Зшили — дівати нікуди. Легпром вимагає: сплатіть нам. А охорона здоров’я каже: нам стільки не треба, нам нікуди дівати. Правда, я йому сказав, що треба розвертатися: в Німеччині не вистачає спецодягу, масок. Треба продати їх, якщо на них є попит”, — додав Лукашенко.

Додамо, раніше Росія закрила кордон з Білоруссю.

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