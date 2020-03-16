Пандемия коронавируса: Лукашенко заявил, что его озадачило закрытие РФ границы с Беларусью

“Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) — это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью”, — отметил глава государства, слова которого приводит агентство БелТА. В то же время он констатировал, что в Беларуси относительно спокойная обстановка. При этом, по его мнению, “Россия вся полыхает от коронавируса”. “Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический”, — добавил президент. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования. В Беларуси коронавирус выявлен у 36 граждан.

Как отметил Лукашенко, вызовов очень много. “Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу, но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот, — сказал Лукашенко. — Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой, хотя и к ним претензий немало”.

По мнению президента, в Беларуси адекватно реагируют на угрозы, в частности, медики уже давно принимают точечные меры, и сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию. “Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства”, — сказал глава государства. По его словам, после того как в стране резко вырос спрос на медицинские маски, отечественные предприятия были ориентированы на увеличение объемов их производства.

Лукашенко рассказал, что в воскресенье о складывающейся в Беларуси ситуации ему докладывал премьер-министр, и оказалось, что теперь некуда девать выпущенную продукцию. “Сшили — девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос”, — добавил Лукашенко.

Добавим, ранее Россия закрыла границу с Беларусью.