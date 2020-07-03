Пандемія: кабмін Іспанії схвалив заходи на 50 млрд євро для відновлення економіки країни після COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Уряд Іспанії схвалив пакет заходів на суму 50 млрд євро, спрямованих на підтримку відновлення економіки країни, яка постраждала через наслідки пандемії коронавірусу. Про це йдеться в прес-релізі, поширеному в п’ятницю кабміном королівства, передає УНН також з посиланням на видання El Pais.
“Уряд схвалює новий пакет заходів на суму 50 млрд євро в рамках угоди про економічне відновлення і зайнятість (населення), — говориться в комюніке. — Цей новий пакет спрямований на зміцнення і прискорення відновлення економіки, яке вже почалося після кризи, викликаної COVID-19”.
Як уточнили в кабміні, вжиті заходи будуть “стимулювати інвестиції і підвищать платоспроможність компаній, що, в свою чергу, допоможе (зберегти) тисячі робочих місць”. “Створюється гарантійна лінія інституту державного кредитування на суму 40 млрд євро для просування нових бізнес-інвестиційних проектів, — відзначили в кабміні. — Також створюється фонд на 10 млрд євро для підтримки платоспроможності стратегічно важливих підприємств”.
Уряд Іспанії раніше висловлював думку, що економічний спад в поточному році складе 9,2% ВВП через наслідки пандемії. Рівень безробіття може досягти 19%. За прогнозами Банку Іспанії (центробанку), економіка королівства зможе відновитися до показників, що передують кризі через пандемію коронавірусу, лише до кінця 2022 року.
З початку поширення інфекції в Іспанії було виявлено понад 250 тис. випадків зараження коронавірусом, понад 28,3 тис. інфікованих померли. В середині березня до 21 червня в країні діяв режим підвищеної готовності. Цей захід дозволив обмежити пересування населення.
Брифінг уряду Іспанії (перегляд при переході на Twitter):
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